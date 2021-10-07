Son dakika... Kaza yapan sürücü, tutanak hazırlanırken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika... Kaza yapan sürücü, tutanak hazırlanırken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Son dakika... Kaza yapan sürücü, tutanak hazırlanırken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Büyükçekmece'de kaza yapan otomobilin sürücüsü, kaza tespit tutanağı tutulurken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de kaza yapan otomobilin sürücüsü, kaza tespit tutanağı tutulurken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen İbrahim E.'nin kullandığı 34 CCY 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerince kaza tespit tutanağı hazırlandığı sırada İbrahim E.'ye hafriyat kamyonu çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, doktor olduğu öğrenilen İbrahim E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim E.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan hafriyat kamyonu sürücüsü E.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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