Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

BOLU (AA) - Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametine seyreden Mustafa S. idaresindeki 34 UV 0760 plakalı otomobil ile Ali Ç. yönetimindeki 34 TM 8212 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Mustafa S. idaresindeki otomobil ters döndü. Ali Ç'nin kullandığı otomobil ise refüjden karşı şeride geçerek 100 metre uzaklıktaki bir fabrikanın bahçesine girdi.

Kazada, sürücü Mustafa S. ve yanında yolcu olarak bulunan Fahriye S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI

MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI

 MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kubilay Aka Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Sergio Perez Lewis Hamilton Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 20:35:00. #1.12#