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Son dakika! Kayseri'de yoğun bakımda aşı çağrısı yapan Kovid-19 hastası imamın cenazesi defnedildi

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika! Kayseri'de yoğun bakımda aşı çağrısı yapan Kovid-19 hastası imamın cenazesi defnedildi

Son dakika haberler... Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sırasında aşı çağrısında bulunan ve dün hayatını kaybeden 27 yaşındaki imam Hafız Hamza Özdemir'in cenazesi toprağa verildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sırasında aşı çağrısında bulunan ve dün hayatını kaybeden 27 yaşındaki imam Hafız Hamza Özdemir'in cenazesi toprağa verildi.

Talas ilçesindeki camide imamlık yapan ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde dün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özdemir'in cenazesi Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından genç imamın cenazesi götürüldüğü Hacılar İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Yaklaşık 10 gün önce babası Ahmet Özdemir'i dün de kardeşini Kovid-19 nedeniyle kaybeden imam Sabri Özdemir, AA muhabirine, kardeşinin asker uğurlama töreninde Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Kardeşinin eve gelince babası, annesi ve kız kardeşine virüsü bulaştırdığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kız kardeşim, annem atlattı. Babam iyiydi, karantinasının kalkmasına son bir gün kala birden bire yoğun bakıma kaldırıldı. Kardeşim o zaman yoğun bakımdaydı. Biz ümit ediyorduk, artık psikolojimiz iyice bozulmuştu. Rabbim kimseye vermesin. Rabbim böyle bir acıyı yaşatmasın. Kardeşime babamın vefat ettiğini söylememiştik. Doktorumuzun da tavsiyesiyle söylememiştik, bilmiyordu. Kardeşim aşı olmamıştı, ben aşı oldum. Ona da, 'kardeşim aşı ol' dedim. TURKOVAC aşısını bekliyordu, kısmet olmadı. Babam da aşı olmamıştı."

Özdemir, yoğun bakımda aşı çağrısında bulunmuştu

Oksijen maskesiyle nefes almaya çalışan ve konuşmakta güçlük çeken Hafız Hamza Özdemir, geçen ay AA muhabirine yaptığı açıklamada, dua etmek için asker uğurlama törenine davet edildiğini, virüsü de buradan kaptığını düşündüğünü söylemişti.

Aşı olmayı çeşitli nedenlerle ertelediğini anlatan Özdemir, "Burada kabir azabı yaşıyorum. Kimse gencim, yaşlıyım demesin, aşısını olsun. Devlet boşuna aşı olun demiyor, devletin bir bildiği var, devletimize güvensinler. İbret alsınlar, gençliklerine güvenmesinler, aşının yan etkisi var diye düşünmesinler. Milyonlarca insan aşı oluyor, herkeste yan etki olacak diye bir şey yok." diyerek aşı çağrısında bulunmuştu.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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