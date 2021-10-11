Son Dakika | Kayseri'de trafik kazasında ağır yaralanan eczacı teknisyeni hayatını kaybetti
Bir son dakika haberine göre Kayseri'de 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan eczacı teknisyeni tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Kayseri'de 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan eczacı teknisyeni tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Sakar Eşmecik Caddesi'nde dün 4 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan eczacı teknisyeni Fatih Küllü, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
Sakar Eşmecik Caddesi'nde dün 38 UD 007 plakalı otomobil ile 01 AGA 971 plakalı otomobil çarpışmış, çarpmanın etkisiyle savrulan 38 UD 007 plakalı otomobil, seyir halindeki 38 AK 130 ve 06 CFY 20 plakalı otomobillere çarparak durabilmişti.
Kazada yaralanan 2'si ağır 6 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.