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Son Dakika | Kayseri'de tartıştığı ağabeyini silahla öldüren zanlı tutuklandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kayseri'de tartıştığı ağabeyini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Kayseri'de tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürüp firar eden şüpheli, tutuklandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürüp firar eden şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi'nde aralarında çıkan kavganın ardından ağabeyi M.S'yi tabancayla vurup kaçan C.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İhbarı değerlendiren ekipler, cinayet zanlısının Kocasinan ilçesinde bir evde gizlendiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla C.S, saklandığı evde gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi'nde 16 Eylül'de tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurulan M.S. yaşamını yitirmiş, polis ekipleri kaçan C.S'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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