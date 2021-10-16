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Son Dakika | Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 85 parça eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 85 parça eser ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda, Bizans ve Roma dönemine ait 85 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda, Bizans ve Roma dönemine ait 85 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 78 adet Sikke, 4 adet yüzük, 2 adet heykel, 1 adet işlemeli kase, 1 adet siyah renkli taş, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 5 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca, 1 kişi de gözaltına alındı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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