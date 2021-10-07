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Son Dakika | Kayseri'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Kayseri'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıs tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK/YPG terör örgütüne ait paylaşımlar yaparak örgüt propagandası yapan ve polis tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK/YPG terör örgütüne ait paylaşımlar yaparak örgüt propagandası yapan ve polis tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla çalışma başlattı. Çalışma kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK/YPG terör örgütüne ait paylaşımlar yaparak örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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