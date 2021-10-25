Son Dakika | Kayseri'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 753 gram Sentetik Uyuşturucu ele geçilirdi, bir zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında Ambar Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kilo 753 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.