Son dakika: Kayseri'de jandarmanın kripto para operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika: Kayseri'de jandarmanın kripto para operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika: Kayseri'de jandarmanın kripto para operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen kripto para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen kripto para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, kripto para üretimi yapıldığını tespit etti.

Bu kapsamda, merkez Melikgazi ilçesinde şüpheli F.E'nin evine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 370 bin lira olan çeşitli elektronik cihazlar, cep telefonları ve kripto para üretim cihazı (kripto para madenciliği yapmak için kullanılan bir bilgisayar sistemi) ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.E. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Son dakika: Kayseri'de jandarmanın kripto para operasyonunda 1 kişi yakalandı

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AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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