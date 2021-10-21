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Son Dakika | Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi ile hırsızlık mallarını satın alan bir kişi yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi ile hırsızlık mallarını satın alan bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 5 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen zanlılar A.S. (26), A.Ö. (26), L.R. (31), AC. (18) ve T.E. (29) ile hırsızlık mallarını satın alan H.U. (32), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aramalarda bulunan 3 bin lira değerindeki çalıntı giyim eşyası sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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