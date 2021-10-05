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35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce 29 adreste 88 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 18 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce 29 adreste 88 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 18 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, haklarında çeşitli suçlarından mahkemece yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 29 adreste 36 ekip ve 88 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda; 'Kilitlemek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Kullanım Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Taklit Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık', 'Tehdit', 'Yaralama', 'Yarar Sağlama' gibi çeşitli suçlarından aranan toplam 18 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında 'hırsızlık' suçlarından 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sedef T., 'Hırsızlık' suçlarından 5 ayrı yakalama emri ile 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Deniz Ç., 'Hırsızlık' suçlarından 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat M. de bulunuyor.

Gözaltına alınan 18 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı

35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı

35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı

35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı

35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı

35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı

35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı

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Haber: 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı - Haberler
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