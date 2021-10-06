Son dakika... KASTAMONU - Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı - Haberler
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Son dakika... KASTAMONU - Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kastamonu'nun Araç ilçesinde işitme ve konuşma engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde işitme ve konuşma engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı.

Sofçular köyünde 2009 yılında 37 yaşında olan İ.Y. isimli doğuştan işitme ve konuşma engelli kadına cinsel saldırıda bulunulduğu iddiası ile yapılan şikayet sonucu Araç Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından hamile kalan kadının bebeği ölü doğdu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliye yapılan DNA testlerinde şahıslarla ilgili bir benzerlik bulunamaması nedeniyle bu kişiler beraat etti.

İl Jandarma Komutanlığının Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 2021 yılı başlarında faili meçhul dosyayı yeniden ele alarak başlattığı kapsamlı çalışma ve araştırmalar sonucunda, Ş.U'nun (63) olayın faili olabileceği tespit edildi.

JASAT tarafından elde edilen deliller doğrultusunda Araç Cumhuriyet Savcılığınca 2009 yılında ölen bebeğin mezarı kazdırılarak kemik numuneleri alındı ve şüpheli şahıstan alınan örneklerle Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan DNA incelemesinde ölen bebeğin biyolojik babasının Ş.U. olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alındı.

Son dakika... KASTAMONU - Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika... KASTAMONU - Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika... KASTAMONU - Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika... KASTAMONU - Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı
AA - Son Dakika Haberleri
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