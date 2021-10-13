Son dakika! Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi - Haberler
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Son dakika! Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika! Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 12 polis memurundan 8'i Ankara'ya getirildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 12 polis memurundan 8'i Ankara'ya getirildi.

Kastamonu-İnebolu kara yolundaki Seydiler Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığına bağlı Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerini taşıdığı öğrenilen servis aracında bulunan 12 polis yaralandı.

Yaralı polislerden 6'sı ambulans uçak ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Burada ambulanslara alınan yaralı polisler, Ankara Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralanan 2 emniyet mensubunun ise kara yoluyla Ankara'ya getirildiği ve aynı hastanede tedavi altına alındığı, Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi edilen 4 polisin ise yarın kara yolu ile başkente getirileceği öğrenildi.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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