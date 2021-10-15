Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı

AA / Erkut Kargın - Haberler | Güncel
Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2 katlı ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangın sırasında içerde olduğu düşünülen evin eski sahibini arama çalışması başlatıldı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2 katlı ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangın sırasında içerde olduğu düşünülen evin eski sahibini arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Deretepe köyünde Emre Barlas'ın ortağı olduğu 2 katlı ahşap evde akşam saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.

Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde yaşayan Hüseyin Barlas'ın kısa bir süre önce evi yeğenlerine sattığı öğrenildi. Bugün Deretepe köyünde olduğu öğrenilen Barlas'a yangından sonra yakınları ulaşamadı. Barlas'ın evde olabileceği ihtimaline karşı itfaiye, ekipleri çalışma başlattı.

Köy sakinlerinden Aziz Kütükçü, AA muhabirine, 1 kilometre uzakta oturduklarını ve patlama sesiyle bölgeye geldiklerini anlatarak, "Bir patlama duydum hemen buraya geldim. Geldiğimizde ev büyük oranda yanmıştı. İtfaiyeye haber verdik." dedi.

Hüseyin Barlas'ın bugün köyde olduğunu anlatan Kütükçü, "Hüseyin amca 1,5 sene önce burayı yeğenlerine sattı. Ev boştu. Bugün buraya geldiğini duyduk. İçeri baktık göremedik. Aradık, taradık ama bulamadık. İnşallah bir şey olmamıştır. İnşallah burada değildir." diye konuştu.

Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı

Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı

Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı

Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı

AA / Erkut Kargın - Son Dakika Haberleri
Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

 Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Stefan Kuntz Burak Yılmaz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 01:03:33. #1.12#