Son dakika! Kartal'daki yediemin otoparkında ihaleye fesat karıştırma operasyonu

İSTANBUL (AA) - Kartal'daki yediemin otoparkında bulunan icralık araçların satıldığı ihaleden haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal'daki yediemin otoparkındaki araçların satıldığı ihaleye fesat karıştırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal'daki Albatros Yediemin Otoparkı'na operasyon düzenledi. Buradaki bazı araçlara el koyan polis ekipleri, İstanbul ve Artvin'de düzenlenen operasyonda,12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yönelik aramalarda tabanca, pompalı tüfek ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Polis ekiplerinin, otoparktaki çalışmaları devam ederken, aranan diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.