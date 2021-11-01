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Son dakika: Kars'ta siste kaybolan 400 koyun jandarma tarafından bulundu

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Son dakika: Kars'ta siste kaybolan 400 koyun jandarma tarafından bulundu

Son dakika haber: Kars'ın Digor ilçesinde yoğun sisten dolayı kaybolan koyunlar jandarma tarafından bulundu.

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde yoğun sisten dolayı kaybolan koyunlar jandarma tarafından bulundu.

İlçeye bağlı Varlı köyünde sürü sahibi Levent Çankır ve Hikmet Ertaş'a ait 400 koyun otlamak üzere köyün yakınlarına çıkarıldı.

Koyunların yoğun sis nedeniyle dün gece yollarını kaybetmesi üzerine sürü sahibi ve köylüler tarafından arama başlatıldı.

Sürü sahibi Ertaş'ın durumu Digor İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine ekipler de arama çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 5 saatlik arama sonucu kayıp koyunlar ilçeye bağlı Kocaköy köyünde bulundu.

Herhangi bir zarar görmeyen koyunlar, sürü sahiplerine teslim edildi.

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri
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