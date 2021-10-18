Son dakika: Kardeşini vuran şahıs jandarma dedektiflerinden kaçamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kardeşini vuran şahıs jandarma dedektiflerinden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Kardeşini vuran şahıs jandarma dedektiflerinden kaçamadı

Son dakika haberleri: Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobilya dekorasyon atölyesinde kardeşini tüfekle vurduktan sonra kaçan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından Side'de yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobilya dekorasyon atölyesinde kardeşini tüfekle vurduktan sonra kaçan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) dedektifleri tarafından Side'de yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayyazı Mahallesi Şelale Yolu Sokakta bulunan mobilya dekorasyon atölyesi sahibi Özgür Azak'ın yaralı olarak yakınları tarafından Manavgat Devlet Hastanesine getirilmesi jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Özgür Azak'ın iş yerinde aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından abisi Özcan Azak tarafından av tüfeği ile vurulduğunu belirleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı (JASAT) dedektifleri, Özcan Azak'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Özcan Azak'ın olay yerinden Çeltikçi Mahallesine kaçtığının belirlenmesinin ardından şahsı takibe alan jandarma dedektifleri, Azak'ı Side Mahallesi Kemer Bulvarı üzerinde bir sitede sıkıştırdı. Jandarma ekiplerini fark ederek kaçan Azak, çalılıklar arasında saklanırken yakalandı. Özcan Azak'ın kardeşini vurduğu ruhsatsız av tüfeği Çeltikçi Mahallesinde sakladığı yerde ele geçirildi.

Göğsünden vurularak ağır yaralanan Özgür Azak'ın hayati tehlikesi devam ederken, kardeşini vuran Özcan Azak'ın ise jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kabak çekme makinasına düşen kadının ayakları koptu

Kabak çekme makinasına düşen kadının ayakları koptu

 Manavgat Şelalesi'nde hareketli dakikalar! Önce kadın, sonra sevgilisi atladı

Manavgat Şelalesi'nde hareketli dakikalar! Önce kadın, sonra sevgilisi atladı

 Baskına giden ekipler, Türk vatandaşı ile Özbek uyruklu kadını fuhuş yaparken suçüstü yakaladı

Baskına giden ekipler, Türk vatandaşı ile Özbek uyruklu kadını fuhuş yaparken suçüstü yakaladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmet Uçma Binali Yıldırım Şahap Kavcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Burak Elmas Ali Şansalan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Kardeşini vuran şahıs jandarma dedektiflerinden kaçamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 14:03:54. #1.13#