Son dakika... Karabük'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı - Haberler
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Son dakika... Karabük'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Son dakika... Karabük'te

Son dakika haberi... Karabük'te jandarma ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Yenice ilçesinde vatandaşları bilgilendirdi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te jandarma ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Yenice ilçesinde vatandaşları bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında ilçedeki bir tekstil fabrikasında çalışanlara bilgilendirme yapıldı.

Fabrikada çalışan kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasının da yüklendiği bilgilendirmede, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçları ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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