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Son Dakika | Kamyondan düşen vatandaş hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Kamyondan düşen vatandaş hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Çorum'un Boğazkale ilçesinde pancar yüklediği kamyondan düşen vatandaş hayatını kaybetti.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Boğazkale ilçesinde pancar yüklediği kamyondan düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Boğazkale ilçesi Evci köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Agagündüz pancar yüklediği kamyondan dengesini kaybederek düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Agagündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Kamyoncular Kooperatifi başkanı olduğu öğrenilen Ramazan Agagündüz'ün cenazesi Boğazkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM

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