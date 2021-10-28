Son Dakika | Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Son Dakika | Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son Dakika | Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberler... Hakkari'de, askeri zırhlı aracın trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel, düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Hakkari'de, askeri zırhlı aracın trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel, düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sel için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından askeri helikopter ile memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Şehit Ebubekir Sel için Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Altınyayla Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İl müftüsünün kıldırdığı cenaze namazı öncesi helallik alındı.

Şehidin yakınları cenaze törenin de ayakta durmakta güçlük çekerken, kılına namazın ardından Şehit Ebubekir Sel, mahalle mezarlığına defnedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Son Dakika | Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika | Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika | Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika | Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika | Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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