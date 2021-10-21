Son Dakika | Kahramankazan'da yemekler soğumadan vatandaşa ikram ediliyor

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Ankara'da Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek servisi hizmeti veriyor. Belediye yemekhanesinde hijyenik koşullarda ve en kaliteli malzemeler kullanılarak hazırlanan yemekler, sıcak şekilde vatandaşların ayağına kadar götürülüyor.

Kahramankazan Belediyesi, talep eden vatandaşlara verdiği ücretsiz sıcak yemek hizmetini kesintisiz sürdürüyor. Belediye bu kapsamda ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, hasta, yaşlı ve evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak yemek servisi yapıyor. Belediyenin yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, ekipler tarafından vatandaşlara sıcak şekilde servis ediliyor. Ücretsiz sıcak yemek hizmetinden faydalanan vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirtiyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptıkları sıcak yemek servisi hizmetinin aksamadan sürdüğünü söyledi. Kahramankazan'da sevgi, hoşgörü, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma içinde yaşadıklarını belirten Oğuz, "Kahramankazan'ımızda 57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla unutmuyoruz. Vatandaşlarımızla ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı paylaşıyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarını hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

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