Kadıköy'de Boğaziçi Eylemleri Davası'nda 7 sanık hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Necmettin E., Yunus K., Akın K., Murat D., Ömer Ş. Ozan Ç. ve Hasan H. katıldı. Duruşmada sanık avukatları da yer aldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER

Olay sırasında polis aracında 46 bin 185 lira değerinde çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu belirtilen iddianamede 9 sanığın "Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "Kamu malına zarar verme", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" gibi değişen suçlardan 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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