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Son dakika... Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Son dakika haberi: Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 3 şüpheli şahıs çaldıkları bakır kablolarla birlikte yakalandı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 3 şüpheli şahıs çaldıkları bakır kablolarla birlikte yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde son dönemde artış gösteren ' Haber leşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı' olaylarını önlemek amacıyla yol kontrol ve aramaları sıklaştırıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan araç içerisindeki 3 şüpheli şahıs, 100 metre bakır kablo ile birlikte yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZURUM

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