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Son dakika gündem: Kabil'de patlama

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Son dakika gündem: Kabil'de patlama

Son dakika haberler... Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldiği belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldiği belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri hastane yakınında yerel saatle 13.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın ardından gökyüzünü duman kaplarken, görgü tanıkları silah sesleri duyulduğunu belirtti.

Patlamanın nedeni ve can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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