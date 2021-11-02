Son dakika gündem: Kabil'de patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldiği belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri hastane yakınında yerel saatle 13.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın ardından gökyüzünü duman kaplarken, görgü tanıkları silah sesleri duyulduğunu belirtti.

Patlamanın nedeni ve can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

-İHA-

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