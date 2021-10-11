Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi

Son dakika habere göre Erzincan'ın Değirmenli köyünde ilköğretim öğrencileri, jandarma ekiplerinin yaptığı sürprizle doyasıya eğlenceli bir gün geçirdiler.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Değirmenli köyünde ilköğretim öğrencileri, jandarma ekiplerinin yaptığı sürprizle doyasıya eğlenceli bir gün geçirdiler. Okul bahçesini çocuklar için adeta lunaparka çeviren jandarma ekipleri, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldular.

Jandarma sorumluluk bölgesinde devriye atan ekipler bazı köy okullarında çocukların eğlence alanlarının kısıtlı olduğunu fark edince durumu İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'a bildirdiler. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'un girişimleri ile Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından alınan salıncak ve Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma ekibi, köpek timleri, Erzincan merkeze bağlı Değirmenli köyünde taşımalı sistemle eğitim veren ve 75 öğrencisi olan köy okulunda bulunan öğrencilere sürpriz yaparak öğrencilerin doyasıya eğlenmesini sağladılar. Çocuklar salıncağa bindikten sonra JAK ekipleri tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra tırmanma etkinliği, köpek timleri tarafından köpek gösterisi ile asker ağabeyleri ve ablaları ile doyasıya eğlendi. Gün sonunda ise İl Jandarma komutanlığı tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Erzincan İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Refik Yılmaz, "Buradan aşağıda ki yoldan geçiyorduk. Dediler ki burada Değirmenli diye bir köy var. O köyde ki çocuklar salıncağa binmeyi çok seviyor. Bisiklet kullanmayı da çok seviyor. Köpekleri de çok seviyor. En çokta asker ağabeyleri ile ve asker ablaları ile oynamayı seviyor dediler. Bizde o yüzden bugün buraya geldik. Sizinle oyun oynamaya. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Biz sizden bir şey istiyoruz ama. Bundan sonra biz buralardan geçerken erkekler bizi selamlasın. Kızlarda el sallasın" dedi.

Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları ile Mücadele Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Evrim Nesibe Yılmaz ise "Erzincan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda okul alanlarında devriye atarken bazı köy okullarında çocukların eğlenebileceği park alanı bulunmadığı için bu durumu komutanımıza arz ettik. Komutanımız bu duruma katkı sağlayarak Kadın Çocuk Kısım Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma ekibi, köpek timleri ve salıncak getirdik okulumuza. Çocukların yüzlerinde ki o gülümsemeyi görebilmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı da bugün eğlendirebildiğimizi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"En Büyük Asker Bizim Asker" sloganları atan çocuklar da jandarmanın yaptığı sürprizle çok mutlu olduklarını belirttiler. - ERZİNCAN

Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi

Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi

Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi

Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi

Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi

Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi

Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi

Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi

Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi

Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi

Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi

Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Mahmut Özer Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Tamer Karadağlı
Spor Namaz Vakitleri Cristiano Fatih Terim Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Jandarmadan köy okulundaki çocuklara salıncak sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 14:30:17. #1.12#