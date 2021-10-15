Son dakika: Jandarmadan kaçakçılara darbe

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de jandarma ekipleri tarafından arama yapılan araçta, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 130 parça malzeme ele geçirildi.

Denizli İl jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifi olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli'ye yüklü miktarda kaçak ürün getirileceğine dair bilgi aldı. Harekete geçen ekipleri plakasını tespit ettiği arabayı takip ederek durdurdu. Ekipler araçta bulunan Ayhan D.'yi (50) dışarıya çıkararak arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucu gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 130 parça ürün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerde matkap tarzı ürünler bulunurken, şüpheli Ayhan D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - DENİZLİ

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