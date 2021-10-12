Son dakika! JANDARMADAN HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! JANDARMADAN HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Kuralları ihlal eden 16 sürücüye 21 bin 527 TL idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopter destekli trafik denetimlerini Kemalpaşa, Bayındır, Tire ve Selçuk ilçelerinde yaptı. Denetimlerde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, makas atan, hatalı sollama yapan, öndeki araçları yakından takip eden, yolda kurallara aykırı biçimde park eden ve duran araç sürücüleri tek tek tespit edildi. Kural ihlali yapan sürücüler, karayolunda denetim yapan ekiplere bildirildi. Denetim sırasında durdurulan bu sürücülere ceza kesildi. Aydın Jandarma Filo Komutanlığına bağlı skorsky helikopterden çeşitli ihlalleri tespit edilen 16 sürücüye 21 bin 527 TL idari para cezası kesildi.

Son dakika! JANDARMADAN HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ

Son dakika! JANDARMADAN HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ

Son dakika! JANDARMADAN HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ

Son dakika! JANDARMADAN HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da ateş açılan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da ateş açılan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı

 Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı

 29 kaçak göçmenin balık istifi yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı

29 kaçak göçmenin balık istifi yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Edis Seda Sayan Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Mesut Özil Caner Erkin Stefan Kuntz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! JANDARMADAN HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 13:25:03. #1.13#