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Son dakika! Jandarmadan "6-8 Ekim olaylarının 7. yılı" paylaşımı

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Son dakika! Jandarmadan

Son dakika haberler... Jandarma Genel Komutanlığından Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin yapılan paylaşımda, "Şehitlerimizi ve hayatını kaybedenleri unutmadık, unutmayacağız." mesajına yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığından Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin yapılan paylaşımda, "Şehitlerimizi ve hayatını kaybedenleri unutmadık, unutmayacağız." mesajına yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 7 yıl önce meydana gelen 6-8 Ekim olaylarında 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin hayatını kaybettiği, 761 kişinin yaralandığı ve 197 okulun hasar gördüğü hatırlatıldı.

Paylaşımda, "6-8 Ekim olaylarının 7. yılında şehitlerimizi ve hayatını kaybedenleri unutmadık, unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri
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