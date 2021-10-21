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Son dakika! Jandarma trafiği havadan denetledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Jandarma trafiği havadan denetledi

Son dakika haberi: Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas-Ören yolunda gerçekleştirdiği helikopterli trafik denetiminde 7 sürücü hakkında işlem yaptı.

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas-Ören yolunda gerçekleştirdiği helikopterli trafik denetiminde 7 sürücü hakkında işlem yaptı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde havadan ve karadan trafik denetimlerini sürdürüyor.

Milas-Ören yolunda helikopter destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 3 sürücüye geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, 4 sürücüye yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek ihlali nedeniyle 7 sürücüye toplam Bin 518 TL cezai işlem uygulandı. - MUĞLA

Son dakika! Jandarma trafiği havadan denetledi

Son dakika! Jandarma trafiği havadan denetledi

Son dakika! Jandarma trafiği havadan denetledi

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