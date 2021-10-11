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Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı Eskişehir'de faal olmayan bazalt taş ocağı şantiyesinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de faal olmayan bazalt taş ocağı şantiyesinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'nde bulunan faal olmayan taş ocağı şantiyesinde şüpheli araç olduğu bilgisini alan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri harekete geçti. Şüphelilerden İ.D., olay yerinde, diğer şüpheliler S.K. ve M.P. taş ocağından çaldıkları malzemeleri yükledikleri kamyonetle kaçarken yakalandı. Piyasa değeri 3-4 bin TL arasında olan hurda malzemelerle yakalanan 3 şahsın ekipler tarafından yapılan sorgulamasında, S.K. isimli şüphelinin "Mala zarar verme" suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheliler, metal parçaları hurda olarak satmak için çaldıklarını itiraf etmeleri üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece İ.D. ve M.P. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli S.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı

Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı

Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı

Jandarma taş ocağından hurda çalan hırsızları yakaladı
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