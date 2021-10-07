Son dakika: Jandarma operasyonda 1 tutuklama, 1 adli kontrol - Haberler
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Son dakika: Jandarma operasyonda 1 tutuklama, 1 adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Jandarma operasyonda 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonda 1 kişi tutuklandı, 1 kişiye adli kontrol verildi.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonda 1 kişi tutuklandı, 1 kişiye adli kontrol verildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Evrenuşağı ve Fatih Mahallelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda toplamda 46 kilogram kubar esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Olayla ilgili M.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Aranan diğer şüpheli H.Ş. de İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek teslim oldu. Bafra Adliyesine sevk edilen H.Ş. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Son dakika: Jandarma operasyonda 1 tutuklama, 1 adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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