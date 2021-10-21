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Jandarma kaçak cep telefonu ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma kaçak cep telefonu ele geçirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı piyasa değeri yaklaşık 45 bin TL. olan gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

GÖLBAŞI, ANKARA (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı piyasa değeri yaklaşık 45 bin TL. olan gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri C.A. isimli şahsın ülkeye kaçak yollarla getirilen cep telefonlarını Gaziantep'ten Adıyaman'a getireceği yönünde bilgi aldı. Jandarma ekipleri, Balkar Beldesinde yol kontrolü yaptı. C.A. isimli şahsın içinde bulunduğu otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramada çeşitli marka ve modellerde 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen cep telefonlarının piyasa değerinin yaklaşık 45 bin TL olduğu öğrenilirken, şahıs ile ilgili adli işlem devam ediyor. - ADIYAMAN

Jandarma kaçak cep telefonu ele geçirdi

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