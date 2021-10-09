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Son dakika... İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 24'ü tutuklandı

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
Son dakika... İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 24'ü tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Elebaşılığını firari Binali Camgöz'ün yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 34 kişiden 24'ü tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - Elebaşılığını firari Binali Camgöz'ün yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 34 kişiden 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Aydın ve İstanbul'daki 60 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

34 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Ekim'de İzmir, Aydın ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 57 şüpheliden 35'i yakalanmış, bir şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Binali Camgöz'ün de aralarında olduğu firari 22 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri
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