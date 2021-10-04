Son Dakika | İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen hafta yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 27 Eyül-3 Ekim arasında 12 ayrı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 336 bin kaçak sigara, 322 kilogram nargile tütünü, 110 litre sahte içki, 4 bin 900 litre etil alkol, tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen 120 obje, 3 bin 846 sahte elektronik malzeme ve 31 bin 680 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.