Son dakika! İzmir'de hastanın yanlış iğne yapıldıktan sonra öldüğü iddiasına inceleme - Haberler
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Son dakika! İzmir'de hastanın yanlış iğne yapıldıktan sonra öldüğü iddiasına inceleme

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
Son dakika! İzmir'de hastanın yanlış iğne yapıldıktan sonra öldüğü iddiasına inceleme

Son dakika haber... İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Menemen Devlet Hastanesi'nde bir kadın hastanın yanlış iğne yapıldıktan sonra öldüğü iddiası üzerine inceleme başlattı.

MENEMEN, İZMİR (AA) - İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Menemen Devlet Hastanesi'nde bir kadın hastanın yanlış iğne yapıldıktan sonra öldüğü iddiası üzerine inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Menemen ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Müzeyyen Kaya, 8 Eylül'de rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde muayene edilen Kaya, bir süre sonra fenalaştı. Kaya, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine başka bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Kaya, 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yakınlarının, hastaya Menemen Devlet Hastanesinde yanlış iğne yapıldığı yönündeki şikayeti üzerine İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce Kaya'nın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
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