Son dakika... İZMİR'DE ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU

İZMİR'de, polisin yaptığı operasyonlarda üretimi ve satışı yasak olan 99 elektronik sigara ile 10 bin 522 elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili 13 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki 2 iş yeri, 4 imalathane ve 4 araçta, üretimi ve satışı yasak olan elektronik sigara malzemelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 99 elektronik sigara, 10 bin 522 elektronik sigara likiti, 1.093 likit hammaddesi, 3,5 ton likit yapımında kullanılan aroma, 7 litre nikotin, 221 bin 958 şişe, etiket, şişe kapağı gibi imalat malzemesi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 13 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.