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Son dakika haberleri... İzmir'de alkollü gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: İzmir'de alkollü gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü İzmir'in Konak ilçesinde alkol içtikleri öne sürülen arkadaş grubu arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İZMİR (İHA) - İzmir'de alkollü gençler arasında bıçaklı Kavga : 1 ölü

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde alkol içtikleri öne sürülen arkadaş grubu arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kültür Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın 7. katındaki dairede bir araya gelen arkadaş grubu alkol içmeye başladı. Alkol alan gençler arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Baran Sarıbacak göğüs ve boyun kısmından bıçaklanarak yaralandı. Sarıbacak kanlar içerisinde kalırken, arkadaşları tarafından adrese taksi çağırıldı. Yaralı genç, adrese gelen taksi ile Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Baran Sarıbacak hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekiplerince daire içerisinde incelemelerde bulunulurken, Sarıbacak'ı taksi ile hastaneye getiren 2 kişinin gözaltına alındığı ve firari durumda olan şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürüdüğü öğrenildi.

Son dakika haberleri... İzmir'de alkollü gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika haberleri... İzmir'de alkollü gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika haberleri... İzmir'de alkollü gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika haberleri... İzmir'de alkollü gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika haberleri... İzmir'de alkollü gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç - Son Dakika Haberleri
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