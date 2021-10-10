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Son dakika! İtfaiyecilere, kimyasal biyolojik nükleer eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! İtfaiyecilere, kimyasal biyolojik nükleer eğitimi

Son dakika haberler: Yalova'nın Altınova ilçesinde itfaiye amirliği personeli, kimyasal biyolojik nükleer tehditler konusunda eğitim aldı.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde itfaiye amirliği personeli, kimyasal biyolojik nükleer tehditler konusunda eğitim aldı.

Yalova il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitmeni Kimya Mühendisi Ramis Batakcı tarafından Altınova İtfaiye Amirliği personeline, (KBRN) olaylara müdahale eğitimi verildi. Altınova Belediyesi olarak hizmet içi eğitimlere büyük önem verdiklerini ifade eden İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, "Tüm itfaiye personellerimiz ilk yardım, iş güvenliği, asansör müdahale, trafik kazalarına müdahale, KOBİTEM itfaiyeci yetiştirme, can kurtaranlık, KBRN olaylara müdahale eğitimi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından verilen Afet Farkındalık, Afet Bilinci Eğitimini ve diğer online eğitimleri tamamlayarak sertifikalarını teslim aldılar" diye konuştu. - YALOVA

Son dakika! İtfaiyecilere, kimyasal biyolojik nükleer eğitimi

Son dakika! İtfaiyecilere, kimyasal biyolojik nükleer eğitimi

Son dakika! İtfaiyecilere, kimyasal biyolojik nükleer eğitimi

Son dakika! İtfaiyecilere, kimyasal biyolojik nükleer eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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