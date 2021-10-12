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Son dakika: İtfaiye eri Türk bayrağını yanmaktan kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: İtfaiye eri Türk bayrağını yanmaktan kurtardı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 2 katlı binada çıkan yangında itfaiye eri Türk bayrağını alıp yanmaktan kurtardı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 2 katlı binada çıkan yangında itfaiye eri Türk bayrağını alıp yanmaktan kurtardı. İtfaiye erinin bayrak hassasiyeti beğeni topladı.

Yangın, Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak'ta bulunan kullanılmayan 2 katlı binada meydana geldi. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında Türk bayrağını gören itfaiye eri, bayrağımızı alıp yanmaktan kurtardı. Bayrağımızı karşıdaki evin penceresine asan itfaiye eri, söndürme çalışmalarına devam etti. İtfaiye erinin bu hareketi beğeni topladı. Yangın sonucu ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

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