Son dakika haber! Jandarma operasyonunda 15 kilogram eroin ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, 15 kilogram eroin ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, C.S. adındaki bir şüphelinin İstanbul'da "torbacı" diye tabir edilen kişilere uyuşturucu madde satacağı bilgisini aldı.

C.S'nin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı aracı takibe alan jandarma, kaçmaya çalışan zanlıyı kovalamacanın ardından Esenyurt'ta yakaladı.

Narkotik köpeğin de katıldığı aramalarda, aracın bagaj kısmında bulunan kadın elbiselerinin astar kısmına özel olarak zulalanmış vaziyette 500 paket halindeki 15 kilogram eroin bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C. S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.