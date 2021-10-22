İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 10 GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 16 Ekim'de Zeytinburnu ve 19 Ekim'de Arnavutköy, Eyüpsultan ve Maltepe'de uyuşturucu madde satışına karıştığı belirlenen, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcısı 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 4 kilo 134 gram uyuşturucu madde,72 adet uyuşturucu hap, 2 şişe amonyak, 6 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca,196 adet fişek,12 adet cep telefonu, 16 bin 885 lira ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 10 GÖZALTI

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 10 GÖZALTI

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 10 GÖZALTI

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 10 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
MALTEPE'DE KENDİSİNİ GASBEDEN ŞÜPHELİLERİN KAÇTIĞI ARACIN İÇİNE BÖYLE ATLADI

MALTEPE'DE KENDİSİNİ GASBEDEN ŞÜPHELİLERİN KAÇTIĞI ARACIN İÇİNE BÖYLE ATLADI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title