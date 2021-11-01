Son dakika haber! İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 100 bin hap ve 57 kilo kenevir ele geçirildi

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un dört ayrı ilçesinde geçen ay düzenlenen operasyonlarda, 57 kilo 600 gram Hint keneviri bitkisi ile oyma mobilya tahtalarının içine gizlenmiş halde yurt dışına gönderilmek istenen kargonun içinde 100 bin hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz ayın ilk ve ikinci uyuşturucu satıcılarına yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, 8-14 Ekim'de Güngören, Esenyurt, Bağcılar ve Sancaktepe ilçelerinde bir kargo şirketinin şubesinin de aralarında olduğu 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Biri yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu hapları tahta içine gizlemişler

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 57 kilo 600 gram Hint Keneviri maddesi, 100 bin tane Captagon hap, 3 ruhsatız tabanca, bu silahlara ait 47 fişek, vakumlama cihazları ve hassas terazilerin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu hapların, oyma mobilya tahtalarının içine gizlenmiş halde bulunduğu belirtildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan işlem yapıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

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