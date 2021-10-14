İstanbul'da PKK operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı (1)
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, 5 Ekim'de Suriye'nin Rakka şehrinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik başarısızlıkla sonuçlanan bombalı saldırının faili ile ilişkili olduğu belirlenen bir şüpheli yakalandı.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, 5 Ekim'de Suriye'nin Rakka şehrinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik başarısızlıkla sonuçlanan bombalı saldırının faili ile ilişkili olduğu belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şüpheli, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan dün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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