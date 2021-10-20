İSTANBUL (İHA) - - İstanbul'da kaçakçılık şebekesine operasyon: 26 gözaltı

Operasyonda 8 milyon 500 bin lira değerinde kaçak sigara ve tütün ile elektronik malzeme ele geçirilirken, devletin 4 milyon 760 bin lira civarında vergi kaybına uğratıldığı ortaya çıktı

Operasyon anı ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da farklı tarihlerde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda piyasa değeri 8 milyon 500 bin lirayı bulan kaçak sigara, nargile tütünü, elektronik sigara ve dijital oyun materyalleri ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ila 19 Ekim tarihleri arasında kentin Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Bağcılar, Pendik, Kağıthane, Kadıköy ve Fatih ilçelerinde farklı zamanlarda çeşitli adrese kaçakçılık operasyonu düzenledi. Baskınlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın gerçekleştirilen adreslerde arama yapan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin lirayı bulan 189 bin 645 paket kaçak sigara, 2 ton 563 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 bin 110 tane elektronik sigara cihazı, 2 bin 952 adet elektronik sigara likidi, 330 elektronik sigara aparatı, 4 bin 983 adet oyun CD'si, bin 263 tane oyun kolu, 77 kulaklık, 248 mouse, 77 adet oyun kulaklığı, 153 adet bilgisayar hoparlörü, 3 dizüstü bilgisayar ve 290 dizüstü bilgisayar soğutucu ele geçirildi. Yurda kaçak olarak sokulan ürünlerin, özellikle doğu illerinden ev eşyası, gıda ürünleri gibi malzemelerin altına gizlenerek İstanbul'a kadar getirildiği, nakliyatta da kamyonet tipi araçların kullanıldığı belirlendi. Yurda kaçak getirilen elektronik malzemelerin Fatih, Kağıthane ve Kadıköy ilçelerindeki 2 depo ve 3 saklandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında devletin toplam 4 milyon 760 bin lira tutarında vergi kaybına uğratıldığı da tespit edildi. Öte yandan operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.