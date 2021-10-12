FETÖ'ye yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'ye yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 26'sı yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 26'sı yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında, itirafçı olan örgüt üyelerinin beyanları bulunan 30 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında halen aktif görevde olan kamu personellerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FETÖ'ye yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı
AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş

Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş

 İstanbul'da aracın içinde tavukların kesilip satıldığı skandal görüntüler tepki topladı

İstanbul'da aracın içinde tavukların kesilip satıldığı skandal görüntüler tepki topladı

 Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Formula 1'de yarışan Mercedes takımıyla sosyal medyadaki diyalogunu anlattı

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Formula 1'de yarışan Mercedes takımıyla sosyal medyadaki diyalogunu anlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan İdo Tatlıses Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FETÖ'ye yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 09:53:17. #1.17#