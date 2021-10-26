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Son Dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem mi oldu? Deprem oldu mu?

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Son Dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem mi oldu? Deprem oldu mu?

Son Dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ağustos Depremi sonrası büyük korku ve tedirginlik yaşayan vatandaşlar deprem haberlerine karşı büyük tedirginlik yaşamaktadır. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem mi oldu? Deprem oldu mu?

İSTANBUL (Haberler.com) - Son Dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de, vatandaşlar deprem konusunda büyük tedirginlik yaşamakta. Vatandaşlar deprem ile ilgili internette en çok "İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem mi oldu? Deprem oldu mu?" sorularını araştırmakta. İstanbul'da deprem olup, olmadığı ile ilgili detaylar haberimizde.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da deprem olduğu ile ilgili herhangi resmi bir açıklamanın yanı sıra AFAD ve Kandilli Rasathanesi verisi bulunmamakta.

Son Dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem mi oldu? Deprem oldu mu?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!

Son Dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem mi oldu? Deprem oldu mu?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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