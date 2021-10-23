Son dakika! İstanbul'da aracıyla polisten kaçan sürücü Kocaeli'de bariyerlere çarparak yaralandı - Haberler
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Son dakika! İstanbul'da aracıyla polisten kaçan sürücü Kocaeli'de bariyerlere çarparak yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika! İstanbul'da aracıyla polisten kaçan sürücü Kocaeli'de bariyerlere çarparak yaralandı

Son dakika haberleri: İstanbul'un Tuzla ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Kocaeli'de bariyerlere çarparak yaralandı.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Tuzla ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Kocaeli'de bariyerlere çarparak yaralandı.

Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Bayramoğlu sapağında B.Ö. idaresindeki 34 VA 3471 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak devrildi.

Yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün, İstanbul'un Tuzla ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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