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Son dakika: İsrailli bakanlar BAE'yi ziyaret etti

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Son dakika: İsrailli bakanlar BAE'yi ziyaret etti

Son dakika haberler... İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Shaked ile İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Shaked ile İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaret gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Shaked, Abu Dabi ziyareti sırasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış anlaşmasından büyük beklentilerle büyük bir sıcaklık ve sevgiyle karşılanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Shaked, ziyaretine ilişkin ayrıntılara yer vermezken, Şeyh Zayid Cami başta olmak üzere Abu Dabi'deki ziyaretinden fotoğraf ve görüntüler paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da BAE'yi ziyaret eden Çevre Koruma Bakanı Zandberg'in, Abu Dabi'de Çevre Kurulu Genel Sekreteri Salim ez-Zahiri ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Zandberg'in, "Bölgesel iş birliği hedeflerin gerçekleştirilmesinin anahtarıdır." şeklindeki sözüne yer verildi.

Zandberg ayrıca Dubai'de düzenlenen Expo 2020 kapsamında İsrail'in fuardaki bölümünün açılışına da katıldı.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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