Son dakika: İsrail basını: Sullivan, Bin Selman ile İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesini görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmesini görüştüğü bildirildi.

Walla News sitesinde yer alan haber de, Sullivan'ın Bin Selman ile 27 Eylül'de Neom bölgesinde yaptığı görüşmede Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu gündeme getirdiği belirtildi.

Adı açıklanmayan ABD'li ve Arap kaynaklara dayandırılan haber de, Bin Selman'ın Sullivan'ın gündeme getirdiği konuyu hemen reddetmediği ifade edildi.

İsrail ile ilişikleri normalleştirmenin zaman alabileceğini dile getiren Suudi Arabistan tarafının Sullivan'a bunun için atılması gereken adımlardan oluşan bir liste verdiği kaydedildi.

Adı açıklanmayan ABD'li bir kaynak, Suudi Arabistanlı yetkililerin verdiği listede ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin iyileştirilmesine yönelik maddelerin de yer aldığını aktardı.

Haber de, ABD yönetiminin uzun yıllardır Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini kademeli olarak normalleştirmesi için çaba gösterdiğine işaret edildi.

Veliaht Prens Bin Selman'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusuna açık olduğuna ancak babası Kral Selman bin Abdulaziz'in Suudi Arabistan'ın İsrail-Filistin meselesindeki geleneksel politikasını sürdürmekte ısrar ettiğine dikkati çekildi.