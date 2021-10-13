Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

Isparta Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çeltik köyündeki bir ağıla giren kurt, koyun sürüsüne saldırdı.

ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (İHA) - Isparta Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çeltik köyündeki bir ağıla giren kurt, koyun sürüsüne saldırdı. 10 koyunun telef olduğu saldırı anı ağıldaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çeltik köyünde bir vatandaşın ağılda beslediği koyun sürüsüne kurt saldırdı. Ağıla giren kurt, sürünün içerisindeki bir koyunu boynundan yakaladı. Kısa süre içeresinde koyunu telef etti. Ardından sürüdeki başka bir koyunu da telef etti. Sonrasında yeniden sürünün içerisine giren kurt, yaklaşık 10 koyunu telef etti. O anlar ise ağıldaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

(Muhammed Enes Yapalıkan/İHA)

Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Seda Sayan Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Cristiano Burak Yılmaz Sergio Perez Stefan Kuntz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Isparta'da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 20:24:03. #1.17#